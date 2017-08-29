Nurhak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği ilçeye bağlı Barış Mahallesi Bulut Pınarı kırsalında güvenlik güçleriyle ile PKK'lı grup arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yaralı 3 terörist yakalandı.

Yaralı terörist, Elbistan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Operasyon kapsamında sağ ele geçirilen 2 terörist ise ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.