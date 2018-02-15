Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kolon ve karaciğer kanseri tedavisi gördüğü Emsey Hospital Kanser Merkezi'nde 54 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş için Teşvikiye Camisinde ikindi namazının ardından tören düzenlendi.

Hafiftaş'ın hayranları ve arkadaşları, üzerinde Ankebut Suresi 57. ayette bulunan, "Her can ölümü tadacaktır, sonra bize geri döndürüleceksiniz" yazılı yeşil örtü ve ay-yıldızlı başörtü bulunan tabutun başında gözyaşı dökerek dua etti. Bu arada sanatçılar, Hafiftaş için oluşturulan hatıra defterine anılarını ve temennilerini yazdı. Yakalarına Hafiftaş'ın fotoğrafını takan vatandaşlar da tabuta karanfil bıraktı.

Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç, ikindi namazının ardından cami bahçesinde cenaze namazını kıldırdı. Namazda, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birçok siyasetçi, sanatçı ve vatandaş saf tuttu. Namazın ardından Hafiftaş için dua edilerek, helallik istendi. Hafiftaş'ın cenazesi katafalktan alınarak sevenlerinin omuzunda cenaze aracına taşındı.

Bu sırada da sevenleri tabuta dokunup gözyaşı dökerken, bazı vatandaşlar da tabuta karanfil attı. Cami bahçesinden alkışlarla uğurlanan Hafiftaş'ın cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Törende Orhan Gencebay, Selami Şahin, Nur Ertürk, İzzet Altınmeşe, İzzet Yıldızhan, Ahmet Selçuk İlkan, Belkıs Akkale, Zara, Zekai Tunca, Metin Şentürk, Hakan Peker, Tarık Mengüç, Yaşar İpek, Ferman Toprak, Seren Serengil başta olmak üzere birçok sanatçı, camianın önemli bir sanatçıyı kaybettiğini belirttiler.

Seslendirdiği türkülerle gönüllerde taht kuran Nuray Hafiftaş için siyaset ve sanat camiasından birçok ünlü ismin cami bahçesine çelenk gönderdiği görüldü.

Hafiftaş'ın öz geçmişi

Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964'te Ardahan'ın Çıldır ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti'nde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak yer aldı, aynı yıllar İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak çalıştı.

Birçok albümü bulunan sanatçı, 100'ü aşkın söz ve besteye imza attı.

Kaynak: İHA