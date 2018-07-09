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Nükleer Düzenleme Kurumu kuruldu

Nükleer Düzenleme Kurumu'nun kurulmasıyla ilgili kanun hükmünde kararname yayımlandı.

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Nükleer Düzenleme Kurumu kuruldu

18 Temmuz'da sona erecek Olağanüstün Hal uygulamasının yeni Kanun Hükmünde Kararname'si Resmi Gazete'de yayımlandı.

702 numaralı KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu.

Yetkileri neler?

Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer enerjiyle ilgili tesis, cihaz, madde ve faaliyetlerin icrasını yetkilendirecek. 

Bu faaliyetler kurumdan yetki alınmadan yürütülemeyecek.

Sadece Türk vatandaşları lisans alacak

Kurumdan yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişiler lisans alabilecek.

Nükleer Düzenleme Kurumu, çalışanların ve çevrenin güvenliğiyle ilgili düzenleyici kontrol yetkisine de sahip olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan atayacak

Kuruma, 2 başkan yardımcısı ve 10 daire başkanı başta olmak üzere 319 kişi alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurumun karar organını oluşturacak 5 kişilik kurul üyelerini atayacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: nükleer enerji, nükleer düzenleme kurumu, khk
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