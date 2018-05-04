Nüfus müdürlükleri, hafta sonunda 'seçim' mesaisi yapacak

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için hafta sonu il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceği duyuruldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla 5 Mayıs Cumartesi ve 6 Mayıs Pazar günleri il ve ilçe nüfus müdürlükleri hizmet verecektir" denildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun askı süresi ile ilgili kararı doğrultusunda; 05.05.2018 cumartesi, 06.05.2018 pazar ve 12.05.2018 cumartesi günleri İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri mesai saatleri içinde hizmet verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) 4 Mayıs 2018

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun askı süresi ile ilgili kararı doğrultusunda, 5 Mayıs Cumartesi, 6 Mayıs Pazar ve 12 Mayıs Cumartesi günleri mesai saatleri içerisinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceği belirtildi.

Kaynak: AA