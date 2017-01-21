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Nostaljik tramvayın altyapı yenileme çalışmaları başladı

Taksim Meydanı ile Tünel arasında çalışan ve seferlerine ara verilen nostaljik tramvayın altyapı yenileme çalışmalarına başlandı.

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Nostaljik tramvayın altyapı yenileme çalışmaları başladı

Taksim Meydanı ile Tünel arasında çalışan ve seferlerine ara verilen nostaljik tramvayın altyapı yenileme çalışmalarına başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, altyapı çalışmaları dolayısıyla "İstiklal Caddesi'nden geçen nostaljik tramvayın seferlerine ara verilmesi" kararının ardından rayların geçtiği bölümlere bariyerler çekildi ve bölgeye iş makineleri getirildi.

Ekipler, tramvay hattındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, nostaljik tramvayın 6 ay boyunca sefer yapmayacağı da duraklara asılan ilanlarla vatandaşlara duyuruldu.

 

Etiketler: nostalwik tramvay, İstanbul, Taksim Meydanı, tünel
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