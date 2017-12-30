İstiklal Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları durdurulan Taksim Tünel Meydanı ile Taksim Meydanı arasında hizmet veren nostaljik tramvay seferleri bugün yeniden başladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla törenle yeniden devreye alınan Nostaljik Tramvay bir hafta ücretsiz olacak.

Tünel Meydanı'nda yapılan törende konuşan Şahin, tramvayın seferlere başlamasının İstanbul'a Büyükşehir Belediyesi tarafından yılbaşı armağanı olduğunu anlattı.

Başkan Uysal da İstiklal Caddesi'nde çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Nostalji trenimiz yeni yıl itibariyle faaliyete başlamış ve çalışmalar bitmiş oldu. Yılbaşı hediyesi olarak... Ne dersiniz? İETT Genel Müdürümüzle konuştuk, inşallah bir hafta nostaljik tramvayımız bedava olacak." dedi.

İstiklal'de her zaman altyapı sorunları olduğuna dikkati çeken Uysal, şöyle devam etti:

"Altyapı konusunda öncesinde yağmur suyu ve kanalizasyonun aynı kanaldan gitmesinden dolayı sıkıntılar vardı, onlar ayrıldı. Yine alt yapıda İGDAŞ, İSKİ ve BEDAŞ, Telekom ve kablolarla ilgili de devamlı kazı ihtiyacı vardı. Bunların tamamının altyapısı tamamlandı. Tren rayının titreşiminden dolayı hem altyapı hem de kenardaki binalara zarar vermesi, bunlarla birlikte yeni tedbirler alındı. İş yerlerine su baskını veya su kaçağı inşallah yaşanmayacak. İnşallah önümüzdeki 20 yıl burada tekrar bir daha altyapıyla ilgili sıkıntı yaşanmayacak. Zorunlu olmayan araç girişleri buraya inşallah girmeyecek. Taksim Meydanı ne olacak? Taksim Meydanı 2015'te başladı, orası ne oldu. Orası da bitmek üzere, yüzde 99'u bitti. Atatürk Kültür Merkezi yeni binasına kavuşacak, onun yıkıma başlanıyor. 2019 yılına da orayı bakanlığımız yaparken ön tarafındaki Mete Caddesi de yer altına alınacak. Kültür merkezi oraya İstanbul'un Türkiye'nin gururu olabilecek bir mimari projeyle yeniden yapılırken, önünde de yer üstünde ve meydanda trafik olmamalı diye düşündük. 2019'da inşallah orası bitmiş olacak."

"Belki sorarsınız, başkanımız burada ağaçlar vardı, onlar ne olacak? diyen Uysal, "Bu şekildeki tarihi alanlarda ağaç yetişme imkanı yok çünkü zemin tamamıyla sert zemin, o sert zemine ağaç ekip, su verdiğiniz zaman hiçbir zaman buranın problemi bitmiyor. Pekala İstiklal Caddesi yeşilden mahrum mu olacak? İnşallah yeşilden mahrum olmayacak. Buralara yine belirli bölümlerde oturma alanları, o oturma olanların etrafında da yine değişik usullerle yeşillikler, çiçeklendirmeler olacak." ifadelerini kullandı.

AA