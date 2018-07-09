"Nissibi Köprüsü" turizm ve ekonomiye katkı sağlıyor

Adıyaman'ı, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a bağlayan Siverek-Kahta karayolunun 1992'de sular altında kalmasının ardından bölge ekonomisi olumsuz etkilendi, kentler arasındaki mesafeler uzadı.

Ulaşımda süre kısaldı, konfor arttı

Fırat Nehri'nin ayırdığı iki yaka arasında sadece feribot seferleri ile sınırlı şartlarda sağlanabilen ulaşım, yaklaşık 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Nissibi Köprüsü sayesinde çok daha kısaldı ve konforlu hale geldi.

Rahatlayan ulaşımın yanı sıra bölge ekonomisi ve turizmini de canlandıran köprü, doğudan batıya giden otobüs firmaları ile nakliye firmalarının maliyetlerinin düşmesini sağladı.

"Nissibi Köprüsü gönülleri birleştiriyor"

Mardin'deki tarihi alanları ve Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı ziyaret etmek isteyen turistlerin de yoğun kullandığı köprü, turizme de ciddi katkı sunuyor.

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, Nissibi Köprüsü'nün gönülleri birleştirdiğini söyledi.

Türkiye'deki sayılı köprülerden bir tanesi

Hacı Ahmet Öncül, köprünün ekonomiyle birlikte insan ilişkilerine de olumlu katkı sağladığını anlattı.

"Akrabaları ile bağları kesilen Kahta, Adıyaman ile Siverekli vatandaşlarımızın zorluklar içerisinde kullandığı bir Fırat vardı. Köprünün yapılmasıyla bu gönüller daha kısa sürede buluştu. Nissibi Köprüsü bu yörede yaşayan insanların ulaşımını, ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşimini sağlayan bir köprü.

Kendi imkanlarımız, teknolojimizle, teknik adamlarımızla yaptığımız ve Türkiye'deki sayılı köprülerden bir tanesi. Özellikle bölgede yaşayanların Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş hatta Kayseri'ye ulaşımlarını sağlayan, buralarda imal edilen malzemenin bölgeye ulaşmasında maliyetleri düşüren bir köprü.

Vatandaşların işlettiği feribotlar vardı, bazen seferi kaçırdığınız zaman saatlerce bekliyordunuz ki bu da iş ve zaman kaybının yanı sıra maliyetlerin yükselmesine sebep oluyordu. Şu anda 5 dakikada köprüyü geçebiliyorsunuz."

"Nissibi Köprüsü turizme de ciddi katkı sunuyor"

Nissibi Köprüsü'nün turizme de ciddi katkı sunduğunu belirten Öncül, şunları söyledi:

"Fırat saklı bir cennet. Takoran Vadisi ve bu bölge bugüne kadar hiç bilinmeyen, tanınmayan ve tanıtılmayan bir yöreydi. Batı ülkelerinden ve özellikle de Japonya ve Çin'den Nemrut Dağı'nı görmek için gelen turistler var. Daha önce Nemrut Dağı'ndan Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya geçişlerde özellikle tur şirketleri büyük zorluklar yaşıyordu, feribotlarla ulaşım sağlandığı dönemlerde çeşitli sıkıntılar oluyordu. Tur şirketleri özellikle Adıyaman, Mardin ve Diyarbakır'a kolaylıkla ulaşabiliyor."

Kaynak: AA