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Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı

Kayseri'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu gelin adayı öldü, nişanlısı yaralandı.

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Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı

Alınan bilgiye göre, Cenk Ay (28) yönetimindeki 20 SU 093 plakalı otomobil, Kayseri-Nevşehir karayolunun Garipçe köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, Ay ile nişanlısı Özgül Köylü (27) yaralandı. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Köylü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin, dün Avanos Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvurarak, 29 Ocak Pazar gününe nikah tarihi aldığı öğrenildi.

Köylü'nün cenazesi, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Avanos'ta toprağa verilecek.

Etiketler: nişanlı çift, kaza, trafik Kazası, kayseri
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