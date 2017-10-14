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Nişanlanan çifte 'yangın tüpü' hediye edildi

Aydın’da nişanlanan çifte, takı yerine yangın söndürme tüpü hediye edildi.

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Nişanlanan çifte yangın tüpü hediye edildi

Aydın’da nişanlanan çifte, takı yerine yangın söndürme tüpü hediye edildi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende Samet Hıdıroğlu ile Fatoş Başaran'ın nişan yüzüklerini Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır taktı.

Nişanlanan çifte takı yerine küçük yangın söndürme tüpü hediye eden Adanır, "Bizler itfaiyenin hizmetkarıyız. Allah kaza bela vermesin ama insanımızın her dar anında onların yanında oluyoruz. Yangınlar hiç olmasın ama bizler itfaiyeci olduğumuz için kendilerine yangın tüpü verdim. Ben Samet'in dayısıyım Allah ömür verdikçe her zaman onun yanında olmaya devam edeceğim." dedi.

Hediye karşısında çok şaşırdığını belirten Fatoş Başaran ise "Evimizin ilk ve en özel hediyesi oldu. Gerçekten çok şaşırdık ama güzeldi." diye konuştu.

Etiketler: aydın, nişan, takı, yangın tüpü
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