Nisan'ın ilk yarısında 1034 FETÖ zanlısı yakalandı

Güvenlik güçlerinin FETÖ ile yürüttüğü mücadele kapsamında 556 zanlının yakalandığı Nisan ayının ilk haftasının ardından geçen hafta İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Konya, Kayseri, Aydın, Ordu, Batman, Çanakkale, Tokat, Eskişehir ve Adana başta olmak üzere 29 ilde ve Orta Afrika ülkesi Gabon'da 41 operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 478 şüpheli yakalanırken, iki haftadaki gözaltı sayısı 1034'e ulaştı.

Son dönemde yapılan operasyonlarda, hücre evleri ortaya çıkarılan, kripto oluşumu ve yeni haberleşme yöntemleri deşifre edilen FETÖ’nün yer altına inerek sürdürmeye çalıştığı yeniden oluşum sürecine geçit verilmedi.

Nisan ayında ağırlık kazanan FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında geçen hafta örgüt hiyerarşisi içinde askerlerden sorumlu olan ve "hususi" olarak adlandırılan 274 zanlı yakalandı. Nisan ayı başından bu yana örgütün TSK'deki yapılanmasıyla ilgili gözaltı sayısı 549'a yükseldi.

Yeni haberleşme sistemi ortaya çıkarıldı

Geçen hafta FETÖ'nün TSK içindeki "mahrem imamları" ve mensuplarına yönelik en önemli operasyonlardan biri İstanbul'da düzenlendi.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 18 zanlı yakalanırken, savcılık cep telefonlarına indirilen ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programı tespit etti.

İzmir merkezli 24 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda da aralarında muvazzaf subayların bulunduğu 48 kişi yakalandı. Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli bir şüphelinin evinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait "yenilenme gayreti" adlı CD'ler ele geçirilmesi dikkat çekti.

Malatya merkezli 10 il ve KKTC'deki operasyonda ise 10 muvazzaf subay gözaltına alındı.

Diğer illerdeki operasyonlarda ise 198 zanlı gözaltına alındı.

Aydın'daki operasyonda, Irak ve Suriye uyruklu kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullanan bazı şüphelilerin cep telefonlarında "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni kripto haberleşme programı tespit edildi.

ByLock ve hücre yapılanması operasyonları

Güvenlik güçleri, yeniden yapılanma çabası içinde olduğu tespit edilen ve özellikle eleman kazanmak için üniversite öğrencilerine yönelen FETÖ'ye aman vermedi. Örgütün bu süreçteki gizli yapılanmaları deşifre edilirken aralarında örgüt yöneticilerinin de olduğu 204 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ile kapatılan örgüte ait okullarda görev yapan 79 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda 16 ilde düzenlenen operasyonda 50 şüpheli yakalandı.

Adana'da, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine yönelik operasyonların birinde başta askeri yapılanma olmak üzere örgütü toparlamak için faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alınırken, diğerinde ise aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite çalışanı, sağlıkçı ile bazı öğrencilerin de bulunduğu 6’sı kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Adana'da polise teslim olan ve örgütte askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerin "sorumlu abisi" olduğu iddia edilen zanlının verdiği bilgi doğrultusunda dağlık arazide gömülü, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından gönderildiği belirlenen imzalı 3 kol saati ele geçirildi.

Muğla ve Malatya'daki ayrı operasyonlarda "mahrem sorumlu" ve polislerin de aralarında olduğu ve ankesörlü telefondan iletişim kurdukları belirlenen 19 kişi yakalanırken, Aksaray'da ise meslekten ihraç edilen 2 polis ile 3 iş adamı gözaltına alındı.

Aydın'da emekli Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ile eski 5 polis yakalandı.

Batman merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonda 20 zanlı, Kırşehir, Eskişehir, Karabük, Samsun'daki ayrı hücre evi operasyonlarında 14 FETÖ şüphelisi güvenlik güçlerinin takibinden kaçamadı.

Trabzon'da, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alınırken, diğer bazı illerdeki operasyonlarda 52 şüpheli adalete teslim edildi.

MİT'ten FETÖ'nün Afrika yapılanmasına darbe

Nisan ayının ilk iki haftasında düzenlenen en dikkat çekici operasyonlardan biri Orta Afrika ülkesi Gabon'a Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyon oldu.

MİT, Gabon'daki FETÖ yapılanmasını çökerten önemli bir operasyon düzenleyerek örgütün 3 elebaşını Türkiye'ye getirdi. Gabon'un başkenti Librevil'den özel uçakla Türkiye'ye getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın örgütün Afrika ülkelerindeki faaliyetlerini organize ettikleri iddia edildi.

Bu hafta 125 FETÖ zanlısı tutuklandı

Nisan ayının ilk iki haftasında gözaltına alınan FETÖ mensuplarından işlemleri tamamlanarak adliye sevk edilenlerden 125'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Balıkesir merkezli 5 ilde 29 Mart'ta örgütün "Eğitim Danışmanlığı yapılanması", "Bölge yapılanması" ve "Gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde saklanan şüphelilere yönelik 600 polis ile düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 89 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 44'ü tutuklanırken, 45'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başkent'te düzenlenen operasyonda, Hacettepe Teknokent'in zarara uğratılması ve kurumdaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy da "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içindeki "abisi" olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı Şahin Söğüt de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balkanlar'da yakalanan zanlılar da tutuklandı

MİT'in, FETÖ/PDY'nin Balkan ayağına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve Türkiye'ye getirilen 6 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa, Karabük, Sivas, Zonguldak, Aydın, Adana, Samsun, İzmir, Gaziantep ve Ankara'da hakim karşısına çıkan 73 şüpheli de cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA