Nisan'da yağan kar zor anlar yaşattı

Erzurum'da bahar mevsiminin yaşandığı nisan ayında etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Zaman zaman tipiye dönüşen kar nedeniyle sokak ve caddelerde yürüyen vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, sürücüler de yolda ilerlemekte zorlandı.

Bahar mevsimi içerisinde yer alan nisan ayında kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bu anı kayıt altına almak için öz çekim yaptı.

Yetkililer, sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede, sürücülerin yollardaki buzlanma ve don ile yer yer pus olaylarına karşı tedbirli olmasını istedi.

Ardahan

Ardahan'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde dünden itibaren etkili olan kar ve tipiden dolayı, özellikle yüksek kesimlerdeki sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimlerdeki tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, karayollarının tamamında kar yağışının mevcut olduğu, tipiden dolayı Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı ile Ardahan-Artvin karayolunun Sahara Geçidi mevkilerinde büyük araçların geçişine izin verilmediği bildirildi.

Yollarda buzlanmanın da etkili olduğunu belirtilen açıklamada, söz konusu yolları kullanacak sürücülerin tedbir amaçlı takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.