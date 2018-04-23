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Nisan sonunda iki metre kar

Muş merkeze bağlı, Kurtik Dağı'nda nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen kar kalınlığı, yer yer 2 metreyi buluyor.

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Nisan sonunda iki metre kar

Muş'un merkezinden 28 kilometre uzaklıktaki Kurtik Dağı'nın eteklerinde, 9 köy ve 12 mezranın bulunduğu Üçevler bölgesinde kar, geçit vermiyor.

Kışın çoğu zaman kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan bölgede, nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen soğuk hava ve kar etkili oluyor.

Şehir merkezinin yoğunluğundan bunalanlar, stres atmak, bitki toplamak ve doğal güzellikleri görmek için Çavuştepe bölgesine akın ediyor.

Kurtik Dağı eteğinde eriyen karların oluşturduğu şelaleler, doğaya ayrı güzellik katarken, yeşilin tonları da görenleri hayran bırakıyor. Bölgeyi ziyaret edenler ise poşetlere doldurup, götürdükleri karla pekmezli şerbet yapıyor. 

Kaynak: DHA

Etiketler: Muş, kurtik dağı, kar
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