  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.996
    EURO 4.904
  • BIST 114594.06
    ALTIN 171.308
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Nisan karı Doğu Anadolu’da yaşamı olumsuz etkiledi

Nisan karı Doğu Anadolu’da yaşamı olumsuz etkiledi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Nisan karı Doğu Anadoluda yaşamı olumsuz etkiledi

Erzurum'da dün gece başlayan ve gün içinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı akşam saatlerinde yerini tipiye bıraktı.

Çok sayıda aracın yollarda mahsur kaldığı kentte kar kalınlığı şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Yağış nedeniyle araçlar ve bitkiler beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar da nisan ayında yağan karın keyfini çıkardı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kars

Kars'ta da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı kentin tamamını beyaza bürürken vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Kar yağışı dolayısıyla Kars-Digor karayolunun Dağpınar mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı.

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaların engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da ise kent merkezinin yanı sıra ilçelerde dün akşam başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden yağış araç ve yaya trafiğini aksattı.

Çıldır ilçesi ve Mozaret geçidinde ulaşımda aksamalara neden olan kar, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirterek, "Kar yağışı özellikle Çıldır-Aktaş yolunda etkili oldu. Olumsuz bir durumun yaşanmaması için ekiplerimiz duyarlılar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kars, Kar yağışı, erzurum
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER