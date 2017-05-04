Nisan ayının MVP'si Bogdanovic

Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, THY Avrupa Ligi'nde nisan ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, nisan ayında oynanan normal sezon ve play-off karşılaşmalarının ardından 24 yaşındaki Bogdanovic'in en değerli oyuncu ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Bogdanovic, sarı-lacivertlilerin İspanyol ekibi Barcelona ile oynadığı normal sezondaki son maçın yanı sıra Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımıyla yaptığı play-off karşılaşmalarının tümünde forma giydi.

Sırp basketbolcu, Fenerbahçe'nin sahasında Barcelona'yı 68-65 yendiği maçta 15 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma ve 3 asistlik performans sergiledi.

24 yaşındaki şutör, sarı-lacivertli ekibin Panathinaikos'a karşı seride 3-0 üstünlük sağlayarak adını art arda 3. kez Dörtlü Final'e yazdırmasında da önemli rol oynadı.

Sırbistan Milli Takımı'nda da görev yapan Bogdanovic, Fenerbahçe'nin 71-58, 80-75 ve 79-61 kazandığı söz konusu 3 karşılaşmada 19,3 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist ortalamalarıyla oynadı. Başarılı oyuncu, play-off'ta birinci ve ikinci karşılaşmaların ardından da en değerli oyuncu seçilen ilk isim olmuştu. AA