Nisan ayında kar sürprizi

Kars'ta gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde kara dönüştü. Kısa sürede etkisini artıran kar yüzünden araçların üzeri ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Şehrin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları ile Cıbıltepe Kayak Merkezi de karla kaplandı.

Sabah işe gitmek için uyandıklarında kar ile karşılaşan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Yaklaşık bir hafta önce baharı müjdeleyen mor kardelenler ise yağan karla birlikte eşsiz bir görsel şölen oluşturdu.

Ardahan'da beyaz örtü

Ardahan'da da etkili olan kar, etrafı beyaz örtü ile kapladı.

Kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde de aralıklarla yağan kar, özellikle Çıldır'da etkili oldu.

Yoğun karın ardından ilçenin tamamında kıştan kalan manzaralar yaşandı.

Kar yağışının aralıklarla gün boyunca süreceği aktarıldı.

Erzurum'da yüksek kesimler de etkili oldu

Erzurum'da da gece saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde kar yağışına dönüştü.

Kar yağışının gece boyunca devam ettiği kentte yüksek kesimler, araçlar ve bitkiler beyaz örtüyle kaplandı.

Yetkililer, zirai don konusunda çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı aralıklı olarak sürüyor.

Kaynak: AA