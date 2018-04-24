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Buradasınız : » » Nikahı iptal edilen çift bu kez canlı yayında evlenecek

Nikahı iptal edilen çift bu kez canlı yayında evlenecek

"Hayır, demek ne mümkün" cevabını vermesi nedeniyle nikahı iptal edilen çift, ulusal bir kanalda canlı yayında evlenecek. Genç çift, nikah için yeniden başvuru yaptı.

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Nikahı iptal edilen çift bu kez canlı yayında evlenecek

Geçtiğimiz günlerde, Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri çifti nikah masasına oturdu.

Nikah memuru Ali Akça'nın "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelinin, "Hayır, demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.

Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

Çiftin nikahı canlı yayında kıyılacak

Yaşanan olay Türkiye gündeminde de geniş yer aldı. İptal edilen nikah sonrası genç çift, yeniden nikah işlemleri için Turgutlu Belediyesi Nikah Memurluğu'na başvuru yaptı.

Genç çiftin nikahı, ulusal bir kanalda canlı yayında Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından kıyılacak. Yeniden işlemlere başlayan çift yaşadıkları kötü tecrübe sonrası televizyon ekranlarında dünya evine girecek. Başvuru sırasında gazetecilerin sorusuna yanıt veren gelin Hatice Koşman, "Bir daha böyle bir söz söylemeyeceğim, başımızı derde soktuk" dedi.

Damat Turgut Dinçer Güneri ise zorlu bir süreç yaşadıklarını ve yaşananların kendilerine acı bir tecrübe olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

Etiketler: turgutlu belediyesi, Nikah, Manisa, gelin damat
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