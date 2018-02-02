'Nikah' genelgesi 81 ildeki müftülüklere gönderildi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, müftülerin nikah kıyma yetkisi, görev ve sorumluluklarını içeren genelge tüm il ve ilçe müftülüklerine gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca tüm il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgede, müftüler, bu yetkilerini görev yaptıkları il, ilçe, belediye ve köy sınırları içerisinde kullanabilecek, eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde müftülüklerin evlendirme yetkisi bulunmayacak.

Müftünün evlenme başvurularını kabul etme, evlenme dosyasını hazırlama, evlenmeyi gerçekleştirme, aile cüzdanını düzenleyip verme, evlenme bildirimi düzenleyerek bunu nüfus müdürlüğüne bildirme gibi görev, yetki ve sorumlulukları da olacak.

Müftüler, evliliğe ilişkin sunulan belgeleri inceleyebilecek. Evliliğe mani bir durum tespit edilirse müftü bu işlemi yapmayı reddedebilecek. Tarafların, tespit edilen bu maninin bulunmadığını belgeler ile ispatlayamaması halinde evlilik işlemi yapılmayacak.

Evlilik yapılırken taraflardan birinin, iradesinin serbestçe açıklanmasını engelleyici ruh hali içinde bulunduğu davranışlarından açıkça anlaşılırsa müftü, bu durumu taraflara bildirerek işlemi erteleyebilecek.

Tören yeri ve evlenme şekli

Müftüler evlenme törenini, ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilen resmi salon veya yerlerde, tarafların istemesi halinde ise özel bina veya salonlarda, ikametgahlarda yapabilecek. Tutuklu ve hükümlüler için cumhuriyet savcılığının izniyle ceza ve tutukevlerinde, hastalar için ise baştabip veya müdürün izniyle hastanede de evlilik işlemi yapılabilecek.

Nikahta ailenin önemine değinilecek

Genelgede, resmi işlemler bittikten sonra müftülerin törenlerde çift ve davetlilere yönelik ailenin önemi hakkında yapacakları örnek konuşma metni de yer aldı.

Ailenin, toplumun temeli olmasının yanında, bir ömür huzur, sevgi ve muhabbetin yaşanacağı kutsal bir yuva olduğu belirtilen metinde, şunlar kaydedildi:

"İnsanın yeryüzü serüveni Hazreti Adem ve eşi Havva ile bir aile olarak başlamıştır. Rabbimiz, adeta dünyada cennet huzurundan bir nebze hissedelim diye bizlere aile olmayı emretmiş, vedud ismi celilinden meveddet gibi katıksız ve karşılıksız bir sevgiyi, varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir. Bunun için bir ailede anne, baba, eş, çocuk ve kardeş olmak, insana bahşedilen en büyük nimetlerdendir. Zira bir annenin kalbinin derinliklerindeki sevgi ve özlem, bir baba yüreğinin genişliği, eşler arasındaki sadakatin derinliği, bir evladın anne-babaya gösterdiği saygının asaleti, ancak bir aile olmakla anlaşılabilir."

Nikah duasına yer verildi

Müftülerin tören sonunda yapacağı nikah duasında ise "Allah'ım, bu evlilik akdini mübarek eyle. Onları geçimsizlik ve ayrılıktan muhafaza eyle. Bu çiftlerin arasında Hazreti Adem ile Hazreti Havva Peygamberimiz, Hazreti Muhammed ile annemiz Hazreti Hatice ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma arasındaki sevgi, ülfet ve muhabbeti var eyle. Allah'ım, bu çifte salih çocuklar, bereketli ömürler ve geçim kolaylığı ihsan eyle." ifadeleri yer aldı.​

Kaynak: AA