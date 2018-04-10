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Buradasınız : » » Niğdeli Şehit Uzman Çavuş Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

Niğdeli Şehit Uzman Çavuş Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dinamit imhası sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Serdal Güneş'in cenazesi, Niğde'de toprağa verildi.

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Niğdeli Şehit Uzman Çavuş Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Serdal Güneş'in cenazesi, Merkez Suat Baykal Caddesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, tören öncesi şehidin annesi Nadiye ve eşi Sevilay Güneş'e taziyelerini iletti.

Törende, şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra Niğde Şehitliği'nde defnedildi.

Törene şehidin annesi Nadiye, eşi Sevilay, 9 yaşındaki kızı Buğlem, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen, Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Jandarma Garnizon Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kemaliye ilçesinde dün dinamitlerin imhası sırasında Uzman Çavuş Serdal Güneş şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, Niğde, imha, erzincan, dinamit
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