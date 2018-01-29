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Niğde'deki patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama olmuş, 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

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Niğdedeki patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Niğde'de Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında önceki gün 2 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili gözaltına alınan fabrika sahibi Arif Yunus C, oğlu Ömer Faruk C. ve fabrika müdürü Mahmut A. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Arif Yunus C, Ömer Faruk C. ve Mahmut A. tutuklandı, M.D. ise adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Patlamada işçilerden İlyas Ünlü olay yerinde, Muharrem Alkan kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: tutuklanma, patlama, havai fişek fabrikası
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