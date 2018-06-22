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Niğde'de sele kapılan eşeği vatandaşlar kurtardı

Niğde'de aşırı yağışla oluşan sele kapılan eşeği kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Heyecanlı anlar, kıyıdakiler tarafından görüntülendi.

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Niğde Keçikale'de aniden bastıran yağmur, dere yatağında sele neden oldu. 

O sırada orada otlayan bir eşek sele kapıldı. Çaresizce çırpınan hayvan suda metrelerce sürüklendi.

Bir süre sonra boynundaki ipi takılan eşek, suyun ortasında kalakaldı. O sırada eşeği farkeden vatandaşlar, akıntıya aldırmadan hayvanı kurtarmak için suya girdi.

Eşeği ayağına dolanan ipten kurtarmaya çalışan vatandaşlar, bir yandan da akıntıya kapılmasın diye çabaladı.

Duyarlı vatandaşlar eşeği kısa süre içinde sağ salim sudan çıkardı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: vatandaş, sel, Niğde, eşek, dere
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