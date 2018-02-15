Niğde'de şehit polis Fethi Sekin anısına hatıra ormanı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde-Adana karayolu üzerinde bulunan arazide hatıra ormanı oluşturulması dolayısıyla düzenlenen törende, şehit Sekin'i anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Şehit polis memuru Sekin için toprakları fidanla buluşturduklarını dile getiren Şimşek, "Kendisi geçen yıl teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken büyük bir faciayı önledi ve şehit oldu. Biz hem şehidimizin adını ve hatırasını yaşatmak hem de Niğde'yi güzelleştirmek için bu programı yaptık. 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturuyoruz." dedi.

"Fethi Sekin gözünü kırpmadan hayatını feda etti"

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez de Fethi Sekin'in İzmir Adliyesine yapılan terör saldırısında gözünü kırpmadan hayatını feda ettiğini anımsattı. Dönmez, "Onlarca hakim, savcı ve adliye personelinin hayatını kurtarmıştır. Biz de burada hem Niğde'nin yeşillendirilmesi hem de şehit polis memuru Fethi Sekin'i yad etmek amacıyla bir hatıra ormanı oluşturduk." diye konuştu.

Niğde'nin ağaçlandırılmasına ellerinden geldiğince katkı sağlamaya gayret ettiklerini aktaran Dönmez, 20 bin metrekarelik alanda, 2 bin 500 karaçam fidanı diktiklerini söyledi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA