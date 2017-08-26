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Niğde'de korkunç kaza: 3 ölü

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Niğdede korkunç kaza: 3 ölü

Niğde'de Ali Osman Yıldız idaresindeki DG 352 WL Fransa plakalı otomobil, Çiftlik-Yeşil Gölcük yolundaki Bağlama beldesi yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 Y 8039 plakalı saman yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Mustafa Kösek, Ali Osman ve İsmail Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonda bulunan Saip Avcu, Ahmet Sarp ile Suriyeli Ahid Şeyven, Ümram Hüseyin ve Rahmi Habib yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler: trafik Kazası, Niğde
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