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Buradasınız : » » Niğde'de kaçak av cezasız kalmadı

Niğde'de kaçak av cezasız kalmadı

Niğde'de ava kapalı sahalarda kaçak avlanan 12 kişiye 16 bin lira para cezası verildi.

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Niğdede kaçak av cezasız kalmadı

Niğde'de ava kapalı sahalarda kaçak avlanan 12 kişiye 16 bin lira para cezası verildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Av Koruma Acil Müdahale ekipleri, Niğde'de sürdürdüğü koruma kontrollerinde 12 kişinin usulsüz avlandığını tespit etti.

Avcılık belgesi olmadan, Merkez Av Komisyonu Kararı (MAK) ile ava kapatılan sahalarda avlanan kişilerdeki takozsuz bir tüfek ve 5 yarı otomatik tüfeğe el konuldu.

Kaçak avcılara, 15 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca vurulan bir yaban tavşanı için de bin lira tazminat cezası verildi.

Etiketler: Niğde, ava kapalı saha, kaçak avlanan 12 kişi, 16 bin lira para cezası
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