Niğde'de 'hançer' operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden bıçak, kılıç ve hançer gibi kesici aletler ile biber gazı satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İstihbarat çalışmaları sonucu 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 kişi, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Zanlılardan birine ait olduğu belirlenen depodaki aramada, 2 milyon lira olduğu belirtilen bıçak, kılıç ve hançer gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA