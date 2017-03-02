  • 02 MART 2017, PERŞEMBE

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Niğde'de FETÖ/PDY davası

"Terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla haklarında dava açılan 9 öğretmen ve bir memurun yargılanmasına devam edildi

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Niğdede FETÖ/PDY davası

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla dava açılan 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan memur İrfan Ç, öğretmenler Mustafa Ç, Müjdat Ş, Murat T, Yusuf A, Murat K, Ali E, İbrahim T, Fatih M. ve tutuksuz sanık Aykut Ö. ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Mustafa Ç, Ufuk Memurlar Derneğine, futbol müsabakalarını para vermeden dernekte izlemek için üye olduğunu, derneğin örgütle bağlantısı olduğunu bilmediğini savundu.

Murat T. ise İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle atama hususunda mahkeme süreci yaşadığını ve üyesi olduğu sendikadan destek alamadığı için Aktif Eğitim Sen'e üye olduğunu iddia etti.

Aktif Eğitim Sen'in ise yaptığı basın açıklamaları ve gösterilerden dolayı rahatsız olduğunu aktaran Murat T, 2014 yılında istifa ettiğini belirtti.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi. AA

Etiketler: Niğde, FETÖ davası, Terör örgütü üyesi olmak iddiası
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