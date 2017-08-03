  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Niğde'de FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 11 tutuklu sanıktan 4'ü hapis cezasına çarptırıldı.

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Niğdede FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 11 tutuklu sanıktan 4'ü hapis cezasına çarptırıldı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, ''terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan Ergün D, Mesut S, Hikmet F, Oğuzhan D, Armağan I, Olcay K, Sadık H, Musa D, Adem Ö, Musa S. ve Salim D. ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Adem Ö'ye 4 yıl 2 ay ve Musa S'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tahliyelerini kararlaştırdı.

Sadık H'yi 6 yıl 3 ay ve Musa D'yi ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptıran mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Diğer tutuklu 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Etiketler: Niğde, fetö, tutuklama
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