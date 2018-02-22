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Niğde'de FETÖ operasyonu

14 ilde gerçekleştirilen Niğde merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan biri tutuklandı.

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Niğdede FETÖ operasyonu

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 zanlının savcılık sorguları tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ankara'da görevli astsubay başçavuş M.A.Y. tutuklandı, 15 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, Niğde merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Şanlıurfa, Kayseri, Nevşehir, Diyarbakır, Giresun, Bursa, Karabük, Yalova, Hatay ve Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 22 zanlıdan 20'si gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmiş, 2'si de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari 2 kişinin yakalanması çalışmalarına ise devam ediliyor.  

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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