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Buradasınız : » » Niğde'de belediye başkanına silahlı saldırı

Niğde'de belediye başkanına silahlı saldırı

Niğde Yeşilgölcük Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül, uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

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Niğdede belediye başkanına silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Niğde Yeşilgölcük Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül, kendisiyle görüşmek isteyen Serkan T. tarafından makamında tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şengül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yılmaz, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirterek, "Belde halkımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, tüm yakınlarına ve belde halkımıza sabır diliyorum." dedi.

Haberi duyan Şengül'ün yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Zanlı teslim oldu

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı, jandarma merkezine giderek teslim oldu.

Serkan T'nin, belediyede işe girme meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Kaynak: AA

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