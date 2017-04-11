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Niğde ve Ankara'daki 'ByLock' operasyonu

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Niğde ve Ankaradaki ByLock operasyonu

Niğde ve Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, 12'si sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.Ç. ve F.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

Etiketler: Niğde, ankara, fetö, bylock
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