  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Niğde polisi telefon dolandırıcılarına göz açtırmıyor

Niğde polisi telefon dolandırıcılarına göz açtırmıyor

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefonla arayarak kendisini polis/asker/savcı olarak tanıtan dolandırıcılara savaş açtı. 800 bin liralık dolandırıcılık engellendi.

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Niğde polisi telefon dolandırıcılarına göz açtırmıyor

Niğde Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, telefonda kendilerini  polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, "FETÖ/PDY listesinde adınız var" diyerek vatandaşları dolandırmaya çalışanlara 20 Mart-4 Nisan tarihlerinde il genelinde operasyon düzenlendi. 

7 ayrı olayda, vatandaşları telefonla arayarak banka hesaplarındaki paralarını çekmelerini isteyen dolandırıcılar tespit edildi. Yaklaşık 175 bin lira ve 125 bin euro olmak üzere toplamda 800 bin liralık dolandırıcılık, polis ekiplerinin gayretiyle engellenmiş oldu. 

Açıklamada, vatandaşların bu tarz taleplerle kendilerini arayanlara itibar etmemeleri ve güvenlik güçlerine bildirmelerinin, suç ve suçluyla mücadeleye katkı sağlayacağı uyarısı yapıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler: telefon, Niğde, Emniyet müdürlüğü, dolandırıcı
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