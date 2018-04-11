Niğde polisi telefon dolandırıcılarına göz açtırmıyor

Niğde Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, telefonda kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, "FETÖ/PDY listesinde adınız var" diyerek vatandaşları dolandırmaya çalışanlara 20 Mart-4 Nisan tarihlerinde il genelinde operasyon düzenlendi.

7 ayrı olayda, vatandaşları telefonla arayarak banka hesaplarındaki paralarını çekmelerini isteyen dolandırıcılar tespit edildi. Yaklaşık 175 bin lira ve 125 bin euro olmak üzere toplamda 800 bin liralık dolandırıcılık, polis ekiplerinin gayretiyle engellenmiş oldu.

Açıklamada, vatandaşların bu tarz taleplerle kendilerini arayanlara itibar etmemeleri ve güvenlik güçlerine bildirmelerinin, suç ve suçluyla mücadeleye katkı sağlayacağı uyarısı yapıldı.

Kaynak: İHA