  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Niğde merkezli 10 ilde "ByLock" operasyonu

Haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 8'i yakalandı.

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Niğde merkezli 10 ilde &quot;ByLock&quot; operasyonu

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 8'i yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen 14 şüpheliye yönelik Niğde merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı.

Niğde, Kayseri, Adana, Bolu, Mersin, İstanbul, Muş, Ankara, Hakkari, Yozgat ve Kırşehir'de 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Bülent G. ve Gamze Y. Kayseri'de, Faruk Alptekin Ö. Bolu'da, Halit P. ve Ali B. Mersin'de, Mustafa D. İstanbul'da, Mehmet K. Yozgat'ta ve Hakan S. Kırşehir'de gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA

Etiketler: Niğde, fetö
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