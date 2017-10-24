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Buradasınız : » » Niğde Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

Niğde Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

Faruk Akdoğan'ın istifasıyla boşalan Niğde Belediye Başkanlığına, AK Parti adayı Rıfat Özkan seçildi.

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Niğde Belediyesinin yeni başkanı belli oldu

18 Ekim'de Faruk Akdoğan'ın istifasıyla boşalan Niğde Belediye Başkanlığına, AK Parti adayı Rıfat Özkan seçildi. 

Rıfat Özkan,  2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi seçilerek Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Rıfat Özkan, niğde belediyesi, Faruk Akdoğan
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