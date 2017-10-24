Niğde Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

18 Ekim'de Faruk Akdoğan'ın istifasıyla boşalan Niğde Belediye Başkanlığına, AK Parti adayı Rıfat Özkan seçildi.
Rıfat Özkan, 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi seçilerek Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı.
Kaynak: AA
Faruk Akdoğan'ın istifasıyla boşalan Niğde Belediye Başkanlığına, AK Parti adayı Rıfat Özkan seçildi.
18 Ekim'de Faruk Akdoğan'ın istifasıyla boşalan Niğde Belediye Başkanlığına, AK Parti adayı Rıfat Özkan seçildi.
Rıfat Özkan, 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi seçilerek Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı.
Kaynak: AA