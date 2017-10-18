Niğde Belediyesi'nde istifa

AK Partili Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan görevinden istifa etti.
AK Partili Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan görevinden istifa etti.
'TRT World, sesini duyuramayanların sesi olmak üzere kuruldu'
Bekir Bozdağ: TRT World insan odaklı bir yayın kuruluşudur
İbrahim Eren: Amacımız kazananın değil mazlumun sesini duyurmaktır
Türkiye ikinci kez D-8 zirvesine ev sahipliği yapacak
Dünyayı buluşturacak TRT World Forum İstanbul’da başladı
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ÖSYM Başkanı Özer: Sınavlarda 15 dakika kuralını kaldırıyoruz
Kerkük'ün tamamında güvenlik sağlandı
Rıza Çalımbay, Trabzon'a geldi