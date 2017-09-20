Nevşehir'deki FETÖ/PDY davası

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaya tutuksuz sanıklar F.Ç, F.A. ve Ö.D. ile avukatları katıldı.

İlk duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan F.Ç, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Örgütle hiçbir bağının olmadığını iddia eden F.Ç, evinde yapılan aramada bulunan 7 adet bir dolarlık banknotun aynı suçtan tutuklu bulunan eşine ait olduğunu ileri sürdü.

Çocuklarının eğitimlerine örgüte ait okulda başladığını, 17-25 Aralık sürecinden sonra çocukların başka okula alışamama endişesi nedeniyle eğitimlerine burada devam ettiklerini anlatan F.Ç, bu durumun örgüte yakınlıkla ilgili olmadığını savundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık F.A. ise 2009 yılına kadar ev sohbetlerine katıldığını, üçüncü çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından rahatsızlıkları bulunan çocuğu ile ilgilendiğini ve sohbetlere katılmadığını belirtti.

Bank Asya'daki hesabına belirli aralıklarla yüklü miktarda para yatırıldığının sorulması üzerine F.A, tutuklu eşi A.A'nın, kentte örgüt bünyesinde faaliyet sürdüren okulun ortağı olduğunu, hesabına zaman zaman para yatırdığını bildiğini ancak kendisinin detaylı bilgiye sahip olmadığını anlatarak, eşinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Duruşma salonuna alınan tanık H.G'nin, sanığın 15 Temmuz'a yakın sürece kadar sohbetlere seyrek de olsa katıldığını ve himmet verdiğini belirtmesi üzerine F.A, öğrencilere alınacak gıda malzemeleri için küçük miktarda bağışta bulunduğunu, himmet adı altında para vermediği iddiasında bulundu.

Diğer duruşmada ise sanık Ö.D, örgütle alakasının olmadığını, hakkında örgütü destekler nitelikte konuşmalar olduğu yönündeki gizli tanık ifadelerinin doğruyu yansıtmadığını öne sürerek, gizli tanık "soğuk hava"nın yeniden dinlenmesini istedi.

Mahkeme, dijital materyallerin incelenmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmaları erteledi.