Nevşehir'deki FETÖ davaları

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski polis ve askerlerin de yer aldığı 8 sanığın ayrı dosyalardan yargılanmalarına devam edildi.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuklu yargılanan eski askerler Mustafa K, Murat İ. ve Tuncay C, tutuksuz sanıklar eski polis memurları Nurullah T. ve Hacı D. ile Gülden K, İsmet İ. ve İbrahim A. ile avukatları katıldı.

Hacı D, savunmasında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasını kabul etmedi.

Nevşehir ve önceki görev yerlerinde zaman zaman dini amaçlı sohbetlere katıldığını belirten Hacı D, ancak 17-25 Aralık sürecinden sonra tüm ilişkilerini sonlandırdığını ileri sürdü.

Tanık olarak dinlenen A.A, kentte komiser yardımcılarından sorumlu "Selim" kod adlı Mahmut K'nin, Hacı D'nin de içinde bulunduğu gruba belirli aralıklarla sohbet verdiğini, 17-15 Aralık sürecinden sonra sohbetlere katılmayan Hacı D'nin örgüt tarafından hain ve cehennemlik ilan edildiğini savundu.

Mahmut K'nin, sohbet grubundaki komiser yardımcılarının telefonlarına "Tango" görünümlü program yüklediğini iddia eden A.A, Hacı D'nin telefonuna, eski olduğu için herhangi bir uygulama yükleyemediğini kaydetti.

Diğer sanıklar Nurullah T, İsmet İ, İbrahim A. ve Gülden K. de örgütle bağlantılarının olmadığını belirterek, suçlamaları reddetti.

"Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan tutuklu yargılanan eski asker Mustafa K. ise 15 aydır tutuklu bulunduğunu söyledi.

Örgütle ilgisinin olmadığını ve kendisine kumpas kurulduğunu öne süren Mustafa K. tahliyesini istedi.

Eski askerler Murat İ. ile Tuncay C. de haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, Mustafa K'yi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.

Kaynak: AA