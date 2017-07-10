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Nevşehir'deki "ByLock" operasyonu

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 8'i adliyeye sevk edildi.

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Nevşehirdeki &quot;ByLock&quot; operasyonu

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 zanlıdan Leyla Ş, Abdurrahman T, Erhay Y, Süleyman S, Mehmet Ö, Ömer Faruk A, Nuh Ç. ve Mehmet Ali K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.

9 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iki gün önce örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik 21 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Nevşehir, bylock
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