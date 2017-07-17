Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Nevşehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 18 adrese 110 polisin katılımıyla helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Şehit Polis Furkan Demir" adıyla çeşitli adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin yürüttüğü tahkikat sonucu tespit edilen 18 adrese yönelik operasyona, polis helikopteri ve bazı noktalarda jandarma ekipleri de destek verdi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cihan Torun'un helikopterle yönettiği operasyonda drone da kullanıldı.

Ürgüp ilçesinde bir ikamete yapılan baskında 4 şüpheli gözaltına alınırken, polisi karşısında görünce şoka giren zanlıya sağlık görevlileri müdahale etti. İkametteki pitbull cinsi köpek de belediye görevlileri tarafından barınağa götürüldü.

Operasyon kapsamında evlerde arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.