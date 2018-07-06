Nevşehir'de FETÖ davasında 3 kişiye hapis cezası

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklu yargılanan eski polisler Nihat B., Mevlüt Z. ve Ertuğrul Y. ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde araştırma görevlisi iken ihraç edilen Halil T. ve avukatları katıldı.

Sanık Mevlüt Z., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, savunma hazırlamak ve tanıkların dinlenmesi için ek süre talep etti. Sanık, duruşma sonunda mahkeme salonunda çıkarılırken yakınlarına dönerek "Eğilmeyin, dik durun, her şey güzel olacak" şeklinde bağırdı.

Daha sonraki ayrı bir davada hakim karşısına çıkan Nihat B., "Kardelen0707" kullanıcı adıyla 164 bin 596 kez ByLock adlı uygulamayı kullandığının tespit edildiğini belirtilmesine rağmen hakkındaki suçlamayı reddetti.

Sanık ve avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Halil T.'ye 6 yıl 10 ay 15 gün, Nihat B. ve Ertuğrul Y.'ye 7,5 yıl hapis cezası verdi. Mevlüt Z.'nin duruşması ise 2 Ağustos'a ertelendi.

Kaynak: AA