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Nevşehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Nevşehir'de FETÖ örgütünün "üniversite abileri"ne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

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Nevşehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Nevşehir merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir merkezli İstanbul, Samsun, Kayseri, Yozgat, Mersin, Kocaeli, Çorum ve Malatya'da örgütün "üniversite abileri"ne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt içinde "üniversite abisi" oldukları iddiasıyla A.K, A.Ş, M.B, Ö.Y, M.B, T.C, V.G, Y.B, H.Ç, A.K, H.A, A.O, M.S. ve M.Y. gözaltına alındı.

Etiketler: Nevşehir, fetö, gözaltı
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