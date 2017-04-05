Nevşehir merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 22 gözaltı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla, aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak için Nevşehir, Elazığ, Sakarya, İzmir, İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediliyor.

Gözaltına alınan mimar tutuklandı

Öte yandan FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan mimar Berna E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AA