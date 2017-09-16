Nesli tükenmekte olan kuş kaportadan çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin kaportasından çıkarılan Hint gölet balıkçıl kuşu, koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorum'dan Ereğli'ye gelen Nazif Sarıyıldız, otomobilinin motor bölümünden gelen ses üzerine aracını durdu.
Sesin, otomobilin kaportasına sıkışan kuştan geldiğini fark eden Sarıyıldız, aracın motor bölümündeki boşlukta sıkışan hayvanı çıkardı.
Bitkin düşen kuşu, kutuya koyarak yiyecek ve su veren Sarıyıldız, hayvanı Jandarmaya teslim etti.
Koruma altına alınan kuşun, nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl olduğu öğrenildi.