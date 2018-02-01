Nesli tükenme noktasına gelen kelaynak sayısı bu yıl 240'a ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce nesli tehlike altında olan kelaynakların sayısının artırma çalışmaları sürdürülüyor.

Göç dönemi öncesinde yetiştirme merkezine alınan kelaynaklar sadece üreme dönemlerinde serbest bırakılıyor. Bu yıl 14 Şubat 2018'de tabiata bırakılacak kelaynaklar, yaklaşık 6 ay sürecek üreme dönemlerinin ardından tekrar yetiştirme merkezine alınacak.

2001'de 42 olan kelaynak sayısı bu yıl 240'a ulaştı. Geçen yıl 47 kelaynak yavrusu dünyaya geldi. Bakanlık, 1977'de Şanlıurfa Birecik'te kurduğu 3 yetiştirme merkezi ile kelaynakları korumaya devam ediyor.

Baharın ve bereketin simgesi olan ve dış görünüşleri ile erkek ve dişileri ayırt edilemeyen kelaynakların cinsiyet belirleme çalışmaları ise sürdürülüyor. Bu değerli kuş türünün erkek ve dişileri ancak genetik analiz ile tespit edilebiliyor. Gelecek yıllarda bu analizlerden elde edilen veriler ışığında kelaynakların üreme ve yavru büyütme davranışları daha detaylı incelenebilecek.

Türkiye'nin önemli kuş türlerinden olan kelaynakları dünyaya tanıtmak amacıyla yetiştirme merkezleri içerisinde yerli ve yabancı turistler için hizmete alınan ziyaretçi merkezi ile turistlere kelaynakların yanı sıra Fırat Nehri ve Birecik'in kuş varlığı bakımından da önemi anlatılıyor.

2007'de yetiştirme merkezinde hizmete sunulan kapalı devre kamera sistemi sayesinde ziyaretçi merkezine gelen ziyaretçiler, kuşları rahatsız etmeden izleyebiliyor. Bu görüntüler internetten de sürekli yayınlanıyor.

Kelaynaklar uydudan takip ediliyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kelaynaklara 2008'de ilk defa uydu takip cihazı takılarak göçe gönderilmeye başlandığını ifade etti.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Göçe gönderilen 5 kelaynağın ikisinin tekrar Birecik'e dönmesi kelaynakların doğada yeniden var olabileceklerini ortaya koydu. Bu doğrultuda kelaynak kuşlarına GPS-GSM vericisi takılması ile kelaynakların yıl boyunca günlük hareketleri takip edilecek. Bu vericilerin uyduya gönderdikleri sinyallerin değerlendirilmesi neticesinde kelaynaklar takip edilerek, kelaynakların karşılaştıkları problemler belirlenmeye çalışılacak ve hayat alanı olarak nereleri tercih ettikleri tespit edilebilecek."

AA