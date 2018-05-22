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Nesli tehlike altında olan balina Fethiye'de kameralara takıldı

Akdeniz'de nesli tükenmekte olan 10 metre uzunluğundaki balina, Muğla Fethiye'de görüntülendi.

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Muğla'da balıkçılık yapan Arif Arıkan, Kızıl Ada açıklarında bir balina olduğunu fark etti. Tekneyle yaklaştığı balinayı 40 dakika takip eden Arıkan, balinanın hareketlerini cep telefonuyla kaydetti.

Arıkan, ilk kez kıyıya yakın bir balina gördüklerini söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Filiz, görüntülerdeki balinanın "kaşalot" ya da "ispermeçet" olarak bilindiğini belirterek, "Akdeniz'de nesli tehlike altında olan kaşalotun Türk sularında yaşama şansı bulması sevindirici" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, Fethiye, balina
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