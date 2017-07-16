  • 16 TEMMUZ 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.542
    EURO 4.062
  • BIST 105175.73
    ALTIN 139.713
Buradasınız : » » Nemden bunalan Antalyalılar sahillere akın etti

Nemden bunalan Antalyalılar sahillere akın etti

Antalya'da öğle saatlerinde nem oranı yüzde 80'lere çıkarken, yüksek yerlerden bakanlar nem bulutları nedeniyle şehir merkezini görmekte zorlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Nemden bunalan Antalyalılar sahillere akın etti

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya merkezinde hava sıcaklığı 35, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü. Öğle saatlerinde nem oranı yüzde 80'e ulaştı.

Kentin üstüne bulutlar çökerken, Tünektepe ve Kepez seyir terası gibi yüksek bölgelerden bakanlar, şehir merkezini görmekte zorlandı.

Görüş mesafesini etkileyen bulutlar kent sakinlerini ve turistleri bunaltı. Bunaltan hava nedeniyle cadde ve sokaklar boşalırken, plajlar doldu.

Kemer'de tatil yapanlar sahile akın etti

Öte yandan nem oranının yüzde 80'lere kadar çıktığı Kemer ilçesinde de nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, serinlemek için sahillerde ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı turistler parklarda yürüyüş yaptı, bazıları denize girdi.

Özellikle Rus tatilciler su sporları yapmayı tercih ederken, çocuklar ise deniz kenarında oyun oynadı.

Rusya'dan ailesiyle ilk defa Kemer'e tatile gelen Aleksei Matiugin, yaptığı açıklamada, ilçeyi çok sevdiğini, sıcak havalarda genellikle denize girerek serinlemeye çalıştığını söyledi.

Matiugin, Rusya'da havanın soğuk olduğunu, Antalya'daki sıcak havayı sevdiklerini dile getirdi.

Etiketler: antalya, nem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER