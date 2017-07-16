Nemden bunalan Antalyalılar sahillere akın etti

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya merkezinde hava sıcaklığı 35, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü. Öğle saatlerinde nem oranı yüzde 80'e ulaştı.

Kentin üstüne bulutlar çökerken, Tünektepe ve Kepez seyir terası gibi yüksek bölgelerden bakanlar, şehir merkezini görmekte zorlandı.

Görüş mesafesini etkileyen bulutlar kent sakinlerini ve turistleri bunaltı. Bunaltan hava nedeniyle cadde ve sokaklar boşalırken, plajlar doldu.

Kemer'de tatil yapanlar sahile akın etti

Öte yandan nem oranının yüzde 80'lere kadar çıktığı Kemer ilçesinde de nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, serinlemek için sahillerde ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı turistler parklarda yürüyüş yaptı, bazıları denize girdi.

Özellikle Rus tatilciler su sporları yapmayı tercih ederken, çocuklar ise deniz kenarında oyun oynadı.

Rusya'dan ailesiyle ilk defa Kemer'e tatile gelen Aleksei Matiugin, yaptığı açıklamada, ilçeyi çok sevdiğini, sıcak havalarda genellikle denize girerek serinlemeye çalıştığını söyledi.

Matiugin, Rusya'da havanın soğuk olduğunu, Antalya'daki sıcak havayı sevdiklerini dile getirdi.