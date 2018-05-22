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Nehre düşen otomobildeki 2 kişi kayboldu

Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen otomobildeki 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

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Nehre düşen otomobildeki 2 kişi kayboldu

44 yaşındaki Kerim Çiftçi'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Artvin Şavşat Karayolu'nun 30. kilometresi Soğuksu mevkisinde Çoruh Nehri'ne devrildi.

Sürücü Kerim Çiftçi ile araçta bulunan 65 yaşındaki Selim Aksakal ve 80 yaşındaki Dursun Gül akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Kayıp 3 kişiyi bulmak için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

2 kişi hala kayıp

Dereye uçan otomobil AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından yürütülen çalışmayla vinç yardımıyla çıkarıldı. Otomobilde, Dursun Gül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal'a ulaşılamadı.

Artvin Deniz Polisi Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA, DHA

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