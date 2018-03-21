  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » "Nefer"li zırhlılar göreve başladı

"Nefer"li zırhlılar göreve başladı

Komuta ve devriye araçları için geliştirilen gizli zırhlama sistemi "Nefer", güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

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&quot;Nefer&quot;li zırhlılar göreve başladı

Katmerciler şirketi, zırhlı kara araçları için zırh çeliğine göre daha hafif bir malzemeyle aynı korumayı sağlayan kompozit ve seramik bazlı Nefer Zırhlama Sistemi'ni geliştirdi. Son teknoloji kompozit ve seramik bazlı malzemelerle geliştirilen gizli zırhlama sistemi sayesinde araç performansından neredeyse hiçbir kayıp olmadan yüksek koruma sağlandı.

"Nefer" ile araçlarda gövde, camlar, tavan, taban gibi yaşam alanları ve motor bölmesinde balistik koruma gerçekleştiriliyor.

Nefer, tam 4x4 off-road özelliklerine sahip araçlar üzerine hem kırsal, hem de şehir içi kullanımı için optimize edildi. Ortaya çıkan araçlar, üstün mobilite ve tepki hızıyla sınıfındaki araçlardan ayrılıyor. Araçlar, her türlü zemin ve iklim koşulunu göğüslüyor.

 

Nefer Zırh Sistemi'nin 4x4 off-road araçların yanı sıra şirketin ürettiği zırhlı personel taşıyıcılar Hızır ve Khan ile zırhlı ambulansta da kullanılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: zırhlı araç, nefer
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