  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Necmettin öğretmenin adı okullarda yaşatılacak

Necmettin öğretmenin adı okullarda yaşatılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın adı iki okula verildi.

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Necmettin öğretmenin adı okullarda yaşatılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), terör örgütü PKK tarafından katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın adının iki okula verildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK tarafından 16 Haziran'da kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Yılmaz'ın görev yaptığı Siverek Çiftçibaşı İlkokulunun adı "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu" olarak değiştirildi.

Şehit öğretmenin memleketi Gümüşhane'deki Torul Anadolu İmam Hatip Lisesinin adı da "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi" oldu.

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, Şehit öğretmen Yılmaz
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