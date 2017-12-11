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Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere ağırlaştırılmış müebbet talebi

FETÖ'nün medya yapılanması davasında mütalaasını veren savcı, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

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Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ'nün medya yapılanması davasının duruşmasında, tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, Şükrü Tuğrul Özşengul, Yakup Şimşek hazır bulundu.

Ahmet Altan ve Mehmet Altan ise cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşma savcısı, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan hakkında esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Savcı, 3 sanık için, cebir ve şiddet kullanarak, anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Duruşmada mütalaaya karşı söz alan, Nazlı Ilıcak ise tahliyesini talep etti.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Nazlı Ilıcak, mehmet altan, altan kardeşler, Ahmet Altan
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