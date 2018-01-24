Nazlı Ilıcak hakkında "casusluk" davası

Nazlı Ilıcak hakkında, "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısına ilişkin "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan, müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanarak Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Ilıcak'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra kapatılan Bugün Gazetesi'nde 2 Ocak 2015'te "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısının yayımlandığı belirtildi.

İddianamede Ilıcak'ın, bu yazı nedeniyle, TCK'nın 330/1. maddesinde düzenlenen, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Dosya İstanbul'a gönderildi

İddianameyi kabul eden Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, "yetkisizlik" kararı vererek, dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Mahkemenin kararında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 12/3. maddesinde, "Suç, ülkede yayınlanan bir basılı eser ile düzenlenmiş ise yetki, eserin yayın merkezi olan yer mahkemesine aittir" düzenlemesi bulunduğuna işaret edildi.

Kararda, "Olay tarihinde ulusal düzeyde faaliyet gösteren FETÖ/PDY'ye müzahir Bugün Gazetesi'nin genel merkezinin İstanbul'da bulunduğu" belirtilerek, suç yönünden yargılama görev ve yetkisinin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA