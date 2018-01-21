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Buradasınız : » » NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı

NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı

NATO, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

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NATOdan Türkiyeye destek mesajı

NATO yetkilisi, Türkiye'nin istikrarsız bir bölgede bulunduğunu ve terörizmden çok ciddi zarar gördüğünü belirterek "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önem taşımaktadır." dedi.

NATO'nun DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bir üyesi olduğunu ancak Suriye'de sahada bir mevcudiyeti bulunmadığını hatırlatan NATO yetkilisi, Türkiye'nin operasyon hakkında NATO müttefiklerini bilgilendirdiğinin altını çizdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türk yöneticilerle yakın irtibat içinde olduğunu kaydeden NATO yetkilisi, Stoltenberg'in salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da telefon görüşmesi yaptığını anımsattı.

Kaynak: AA

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